وكيل أوقاف الإسماعيلية يفتتح فعاليات النشاط الصيفي للطفل بالمساجد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الأحد، فاعليات النشاط الصيفي للطفل في مساجد المديرية، وذلك في حضور عدد من مديري إدارات الأوقاف المختلفة.

وكانت بداية انطلاق فعاليات النشاط الصيفي للطفل بمساجد الإسماعيلية من مسجد الرحمن بعزبة آدم الواقعة في منطقة التعاون التابعة لإدارة أوقاف الإسماعيلية، وبالتزامن مع تلك الفعالية، قام جميع مديري الإدارات الفرعية بافتتاح النشاط كل في إدارته، وذلك حرصا على الاهتمام الشديد بالنشاط ومدى أهميته في تعليم النشء القرآن الكريم والسنن والأداب.

واشارت مديرية أوقاف الإسماعيلية إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع الأطفال الراغبين في المشاركة بفعاليات النشاط الصيفي بالمساجد المعلنة كما يمكن التسجيل عبر رابط صفحة وزارة الأوقاف المصرية .