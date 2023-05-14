وفد اقتصادي أرجنتيني يصل الجزائر لبحث فرص الاستثمار والشراكة بمختلف القطاعات

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وصل وفد اقتصادي أرجنتيني مساء السبت إلى الجزائر في زيارة عمل تستمر لمدة 4 أيام لدراسة فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد، الذي يضم 40 ممثلا عن مختلف المؤسسات الاقتصادية الأرجنتينية، لقاءات عمل مع نظرائهم الاقتصاديين الجزائريين .

كما سيشارك الوفد الأرجنتيني في المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل وزارة التجارة الجزائرية، والذي سيشهد مشاركة ممثلي مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ويهدف هذا المنتدى، الذي يأتي تطبيقا لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين حكومتي البلدين في نوفمبر الماضي، إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وبناء شراكات في مختلف المجالات وبحث الاستفادة من توجه الجزائر إلى زيادة صادراتها غير النفطية وتحسين مناخ الأعمال عقب وضع إطار قانوني جديد ينظم ويسهل عملية الاستثمار والمتمثل في قانون الاستثمار.