والدة كريستيانو رونالدو تنفى انفصاله عن جورجينا: كل الأزواج يتجادلون

فاطمة شوقى

نفت والدة كريستيانو رونالدو، ماريا دولوريس دوس سانتوس افيرو، وجود خلافات كبيرة بين ابنها وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، والتى نشرت الصحف البرتغالية عنها فى الأيام السابقة وقالت إن علاقتهما على وشك الانهيار.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن والدة رونالدو نفت اى انفصال بين ابنها وجورجينا، وقالت: "كل هذا مجرد اشاعات وأكاذيب وليس لها أى أساس من الصحة، فكل زوجين يتجادلان".

ويذكر أن شبكة "CMTV" التلفزيونية البرتغالية أكدت أن رونالدو يشعر بالملل من علاقته بجورجينا بسبب كثرة الانفاق والتسوق حتى وهى فى الرياض، مشيرة إلى أن علاقتهما معرضة للانهيار بسبب الانفاق.

وأشار طبيب نفسى فى مقابلة أجرتها معه القناة البرتغالية إلى أن رونالدو لا يعيش "سعيدا" وذلك لأنه يعيش بعيدا عن والدته وباقى أفراد أسرته.

وأضاف دانيال ناسيمنتو، مقدم برنامج على القناة البرتغالية، أن كريستيانو ليس سعيدًا بأسلوب الحياة التى تحافظ عليه جورجينا، مضيفا "جورجينا تقضى اليوم عالقة فى مركز تسوق فى الرياض وهذا أحد الأسباب التى جعلت كريستيانو يبدأ فى الشعور بالملل، فهى لا تفعل شيئا سوى التسوق".

لكن فيليبا كاسترو، صديقة كريستيانو، نفت هذه الشائعات، مؤكدة أنها "رائعة كالعادة، هذه قصص مجرد ثرثرة".

أما المذيع فقد قال: "قلت طوال الأشهر الماضية أنهما لا يناسبان بعضهما البعض وأنه لن يكون هناك زواجًا بينهما، الحقيقة أنه مل منها وأنهما سينفصلان فى وقت ما".