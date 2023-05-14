ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (KRISTINA P )، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 41 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40169 طن تشمل : 2242 طن مولاس و 7378 طن يوريا و 5850 طن رمل و 1700 طن أسمنت معبأ و 600 طن كسب صويا و 544 طن كلينكر و 21855 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40085 طن تشمل : 3061 طن فول و 6850 طن خردة و 124 طن صويا معبأ و 2890 طن كسب صويا و 7462 طن ذرة و 12465 طن قمح و 3250 طن زيت طعام و 3083 طن حديد و 900 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 790 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176287 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106056 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4439 شاحنة .