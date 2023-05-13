ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34300 طن تشمل : 2350 طن مولاس و 3900 طن يوريا و 750 طن رمل و 2400 طن كسب صويا و 9300 طن كلينكر و 15600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33765 طن تشمل : 695 طن خشب زان و 4653 طن فول و 3250 طن خردة و 6000 طن كسب صويا و 11559 طن ذرة و 5551 طن قمح و 1650 طن زيت طعام و 1280 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 407 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 269 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 535 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171016 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107008 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6456 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2753 شاحنة.