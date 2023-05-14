مياه القناة: استمرار جهود الفرق الفنية فى أعمال تطهير منطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية

تواصل معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اعمالها لتطهير وسحب المياه بمنطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد.

واعطى اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، توجيهات بسرعة انتقال الفرق الفنية إلى منطقة سوق الجمعة فور تلقى غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة بلاغاً بوجود طفوحات مياه الصرف الصحى داخل منطقة سوق الجمعة.

حيث تابع رئيس الشركة أعمال تطهير خط الصرف الصحى بمنطقة سوق الجمعة، وأعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من الأعمال فى وقت قياسى، بالاضافة الى استمرار خطة الشركة فى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة.

وناشد اللواء عبدالحميد عصمت تجار السوق بعدم القاء مخلفات الخضر والفاكهة داخل غرف التفتيش والتى تؤدى الى انسداد الخطوط وينتج عنها الطفح وطالبهم بحسن التعامل مع مرافق السوق واهمها خطوط الصرف الصحى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه القناة مستمرة فى تنفيذ أعمال التطهير والصيانة الشاملة لخطوط وشبكات الصرف الصحى بأنحاء المحافظة، موجها بتوفير المعدات اللازمة وفريق الصيانة بشكل دائم لاستقبال أى بلاغات من الخط الساخن وتلبية مطالب المواطنين للقضاء على أى مشاكل بمياه الشرب أو الصرف الصحى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة.