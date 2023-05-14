محافظ بورسعيد يستعرض التصميم الهندسى لمخطط التجمع العمرانى بمنطقة المثلث

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، اجتماعا، وذلك للاطلاع على التصميم الهندسي لمخطط التجمع العمراني متكامل الخدمات والأنشطة بمنطقة المثلث "مثلث الخير"، ومناقشة التعديلات التي جرى تغييرها على التصميم بناءا على توجيهات محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع السابق، ضمن أعمال التطوير والتنمية التي تشهدها المنطقة، في إطار خطة التنمية المستدامة على أرض محافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة.

واستعرض محافظ بورسعيد، من خلال عرض تقديمي التصميم النهائي للمجتمع العمراني المقترح إقامته، مشيراً إلى أن المجمع العمراني سيكون كامل الخدمات والأنشطة، يشمل كافة المراكز الخدمية ومبني حكومي ومحال متنوعة ومخابز وأسواق، فضلا عن إقامة ورش متنوعة كهربائية ومكانيكية ولإصلاح السفن، وغيرها.

وأكد أهمية التنوع في الأنشطة والخدمات بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية و طبيعة فئات السكان، موضحاً أنه سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنطقة بالكامل، بما يحقق مشروع ناجح بيئيا، يسهم في خدمة أهالي المنطقة وتقديم الخدمات لهم على أعلى مستوى.