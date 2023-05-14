محافظ بني سويف يستقبل عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري الخاص

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف "بمكتبه اليوم" عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، والذي قد تعرض لحريق "صباح اليوم الأحد"، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وذلك لإطلاعهم بالإجراءات الجاري تنفيذها، والاستماع لمطالبهم، مؤكدا لهم أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها للتخفيف عنهم من أثر تداعيات الحريق عليهم.

وفيما يتعلق بصرف تعويضات لمتضرري الحريق، أكد محافظ بني سويف أنه منذ اللحظات الأولى وأنه جار التنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بحصر المتضررين ، واستيفاء المستندات المطلوبة ، مؤكدا على أنه سيبذل ما في وسعه مع وزارة التضامن لصرف الحد الأقصى المسموح به "حسب اللوائح القانونية"، ومشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.

وكلف محافظ بني سويف مديرية التضامن بالإعلان عن المستندات المطلوبة من متضرري الحريق لسرعة استيفائها وصرف التعويضات لهم، لتخفيف العبء والضرر الذي لحق بهم جراء هذا الحريق والواقعة الأليمة.

يُذكر أن المحافظ "فور علمه بالواقعة "توجه إلى موقع الحريق ،يرافقه مدير الأمن ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية والأزمات،لمتابعة أعمال الإطفاء،حيث حرص المحافظ على التواجد ومتابعة كافة أعمال الحماية المدنية، حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والاطمئنان على أنه لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات.