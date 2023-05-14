محافظ بنى سويف يحيل واقعة حريق معرض للنيابة لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إحالة واقعة الحريق، الذي شب صباح اليوم بأحد المعارض الخاصة، إلى النيابة العامة، لفتح تحقيق، والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.

جاء ذلك خلال تواجده، أثناء أعمال الإطفاء، التي قامت بها أجهزة الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق الذي وقع اليوم، وأسفر عن احتراق مكونات المعرض، الذي يضم مجموعة من المحلات عبارة عن ملابس ومواد بلاستيكية وغيرها من المنتجات والمعروضات.

وكان المحافظ توجه إلى موقع الحريق، يرافقه مدير الأمن ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية، لمتابعة أعمال الإطفاء ، حيث حرص المحافظ على التواجد ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.