محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق بمعرض ملابس

بنى سويف هانى فتحى

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة حلمي مدير الأمن، ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية، فور الإبلاغ عن اشتعال حريق بمعرض خاص بمنطقة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، وذلك لمتابعة أعمال الإطفاء بموقع الحريق، حيث تواجد المحافظ أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتدادها لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وبعد فصل المرافق عن المعرض "كإجراء احترازي"، وعمل كردون أمنى وتغيير مسارات الحركة المرورية " بشكل مؤقت" لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق.

واطمأن المحافظ على تمكن الحماية المدنية من أعمال الإطفاء وإخماد الحريق، حيث يجرى حالياً أعمال التبريد تمهيدا لتمشيط موقع الحريق الذي لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح باستثناء حالتي اختناق تم إسعافهما.

كلف المحافظ مسؤولي التضامن الاجتماعي باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتاح "بحسب القانون" لتعويض مستأجري المحلات بالمعرض مع مراجعة كل الإجراءات المتاحة للتعويض مع الجهات ذات الصلة.

وأثناء أعمال الإطفاء، أهاب المحافظ بالمواطنين والسكان المقيمين بالقرب من موقع المعرض ، بغلق النوافذ "بصورة مؤقتة" حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، من آثار وتداعيات الأدخنة والأبخرة العالقة في الجو ، لحين انحسارها وزوالها.