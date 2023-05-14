اليوم السابع
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حصاد 39 ألفا و455 فدان قمح بالقليوبية وتوريد 71 ألفا و532 طنا للصوامع والشون

الأحد، 14 مايو 2023 11:23 ص
حصاد 39 ألفا و455 فدان قمح بالقليوبية وتوريد 71 ألفا و532 طنا للصوامع والشون محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد الزراعى للأقماح بنطاق المحافظة، يرافقه المهندس رجب شحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ومجدى عبد الكريم مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.
 
وأوضح محافظ القليوبية، أن إجمالى ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 39455 فدان قمح، وأن إجمالى ما تم توريده حتى الآن بلغ 71532 طنا، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم.
 
وتابع "الهجان"، آليات ومراحل توريد القمح بالمحمع بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلى المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوه لتكون درجة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 بسعر 1475 جنيها للأردب ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 1450 جنيها للأردب، وتصرف مستحقات المزارعين فى مدة أقصاها 48 ساعة.
 
وخلال تفقده لمجمع الصوامع، التقى المحافظ، بعدد من المزارعين والموردين للاطمئنان على تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مُشدداً على مديرى مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً فى متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع التأكُد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، بالإضافة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مُكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.
 
وأشار المحافظ، إلى استمرار متابعته مع مسئولى التموين والجهات المعنية لإجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات التى تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.
 
جدير بالذكر، أن مجمع صوامع عرب العليقات يُعد من أكبر مجمع للصوامع على مستوى الجمهورية، كونه يستوعب تخزين ما يقرب من 90 ألف طن مقسمة على 18 خلية كل خلية تستوعب 5000 طن، كما يتضمن مجمع الصوامع وحدة تحكم إليكترونية تُدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.
 
 
 

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