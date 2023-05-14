محافظ الإسكندرية: توريد 50 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم حتى الآن

وقال الشريف، إن المساحة التي تم حصادها لهذا العام بلغت 17 ألفًا و756 فدانًا و15 قيراطًا و4 أسهم بالمحافظة، مناشدًا المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفًا و933 فدانًا و20 قيراطًا و13 سهمًا بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن جميع القائمين على عملية توريد الأقماح، وعلى رأسهم وكيل وزارة التموين برئاسة محمد سعد، والدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، يعملون على قدم وساق لإنجاح عملية التوريد، كما أنهم يقومون على تذليل كل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.