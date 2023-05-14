محافظ أسوان يتفقد حافلة مساعدات المواد الغذائية للنازحين السودانيين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، حافلة المساعدات المقدمة من شركة مستر جولد إيجيبت، والتى تضم 350 كرتونة مواد غذائية، وذلك فى حضور قرشى الزناتى المدير التنفيذى للشركة لجنوب الصعيد.

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بهذه المشاركة الإيجابية من الشركة ، والتى تضاف لسلسلة الخدمات المتنوعة التى يقدمها القطاع الخاص ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للوافدين من دولة السوادن تكاملاً مع جهود أجهزة الدولة المصرية المكثفة.

وأشار، إلى أنه سيتم تخصيص كافة كميات المواد الغذائية لدعم المطبخ الدائم المخصص لإعداد الوجبات الساخنة والجافة بالموقف البرى الدولى بكركر ، وليتوازى ذلك مع ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة للأشقاء السودانيين وكافة القادمين من المصريين والجنسيات المختلفة سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف الدولى من خلال الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه تواكب مع ذلك إنطلاق رحلات العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بعد تشغيلها بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل ، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل ، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية ، وموقف الأقاليم للسيرفيس فى إتجاه القاهرة ، وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان.