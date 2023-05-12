حياة كريمة.. تنظيم دورات تدريبية لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً ومعيشياً بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى رفع الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة بقرى حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن تنظيم دورات تدريبية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستهدف سيدات وفتيات قرى بلانة بمركز نصر النوبة ، وإقليت بمركز كوم أمبو ، والرمادى بمركز إدفو.

وأضافت، أن الدورات تضمنت التوعية والتعريف بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات.

وأشارت إلى سيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ، وكذا سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.

وتابعت، أن ذلك يعكس مدى حرص المحافظة واهتمامها بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وإعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة المستهدفة دعمها وتنميها بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.