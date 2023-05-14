اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 01:14 م
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مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعلن صرف دفعة تعويضات لمواطنين

الأحد، 14 مايو 2023 01:07 م
مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعلن صرف دفعة تعويضات لمواطنين اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة الشيخ زويد كشف بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/5/21.
 
تضمن الكشف أسماء من تقرر صرف تعويضات لهم، وهم نصرة القطيفان سالمان هاني، محمد سليم امبارك صباح، سمير محمد جمعة حمدان، أحمد حسن عبد الله حسن، يوسف حسين محمد إبراهيم سلیمان سلامة سالم سليم، إبراهيم سالم بركي صباح، عید أحمد سليمان الزميلي، نوره حسن اشتيوي الزنكلون، زینة سلمان إحمید سلیم، سالم غيث سالم عبيد آمةن نصار سالمان أبو هاني، سید سالم سويلم سالم، بسمة محمد حمدان أبو العراج، تمام عودة الله مبارك حسن، نور سعيد سليمان عودة فضية هلال عيد سلامة، سلامة يحيى براك سلام.
 
وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف دفعة تعويضات لمواطنين اضيرت منازلهم، وعددهم 24 مواطنا.
 
وأوضح بيان الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد  كشف أسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد .
 
والمستفيدون من التعويضات هم : شعبان محمد حمدان سلامة، تامر حمدان محمد علي، حماد حمدان سالمان سلامة، أحمد حمدان سالمان سلامة، محمد على سلامة على، ناصر حمدان سلامة حمدان، حليمة حسن سلامة ابو العراج، عودة محمد فريج أبو العراج ، محسن سالمان سلامة أبو العراج، بركة محمد عيد جمعة،  صالح محمد فریج محمد، عبد الناصر حسين محمد جمعة، عبد الناصر حسين محمد جمعة، حمدية حماد سليم حماد، سالمة ادهبیش سلیمان زیتون، انخيلة عطا الله سالم مسلم، سلامة سالم سليم قادوس، مصطفی سالم سلیم قادوس، هشام محمد سلامة عيادة، ورثة / عبد الشافي ناصر منصور، سالم محمد سالم حمادة، سالم عودة ناصر سليم، زيادة حمدان سلامه فريج.
 
وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء مستفيدين من تعويضات تقرر صرفها لمواطنين شملت مزارعين وسكان منطقة توسعات ميناء العريش ومسار المحور الساحلى بمدينة العريش.
 
تضمن البيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش  الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، وبيان الكشوف  بمركز العريش مناطق  ( السبيل - الطويل ) وعدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم / ابراهيم عايش سالم عواد، وتنتهي باسم / ابراهيم زيد حسن محمد.
 
وصرف تعويضات توسعات الميناء البحري، بالقطاع الثالث ( مدخل شاليهات السعد )، وصرف تعويضات المحور الساحلي بمدينة العريش.
 
كما أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، وأوضح البيان كشف أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم،بمركز العريش، أرض وضع يد عدد المزارعين 15 مزارعا، تبدأ باسم  مريم محمود حسن محمود، وتنتهي باسم زيادة عطية محمد مسلم.
 
وسبق وتم صرف دفعة تعويضات جديدة لتوسعات ميناء العريش البحرى للمواطنين بالقطاعات الأول ( شاليهات السعد ) والثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد ) والرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور ) .
 
وتضمن البيان كشفا بأسماء من تقرر الصرف لهم بكل منطقة.
 
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