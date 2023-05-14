لو مش مريض سكر.. اعرف أسباب انخفاض مستويات بالدم

كتبت ميرفت رشاد

يمثل انخفاض مستويات السكر في الدم مشكلة حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري، عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في دم الشخص عن النطاق الطبيعي، ويُعرف ذلك باسم نقص السكر في الدم، في حين أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين لتقليل نسبة السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة، فإن الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري قد يتعرضون ذلك لعدة أسباب سيتم توضحيها وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

هناك نوعان من نقص السكر في الدم غير السكري لدى الأشخاص، وهما

نقص السكر في الدم التفاعلي

يحدث هذا عادة بعد تناول وجبات أو وجبات خفيفة تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

نقص السكر في الدم أثناء الصيام

يحدث هذا بين عشية وضحاها إذا لم تأكل أو كانت هناك فجوة طويلة بين الوجبات.

أعراض نقص السكر في الدم

يحتاج الشخص الذي لا يعاني من مرض السكري إلى الانتباه لأعراض انخفاض مستويات السكر في الدم، قد تواجه التعرق والدوخة والضعف المفاجئ والصداع والارتباك من بعض الأعراض الأولية التي قد تواجهها، قد يؤدي الانخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم إلى الكلام غير الواضح، وعدم وضوح الرؤية ، والشعور بأنك قد تفقد الوعي ، يمكن أن يُصاب الشخص الذي تنخفض فيه مستويات السكر في الدم بشكل خطير بالإغماء.

أسباب انخفاض مستويات السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري

1. الدواء

يمكن لبعض المضادات الحيوية أن تسبب تقلبًا في مستويات السكر في الدم، تسبب أيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم لدى مريض غير مصاب بالسكري.

2. ورم

قد يكون الانخفاض المفاجئ في مستويات السكر في الدم لدى المرضى غير المصابين بالسكري ناتجًا عن ورم يفرز الأنسولين مثل ورم الأنسولين حيث توجد بعض الخلايا ، خاصة في البنكرياس التي تفرز الأنسولين الزائد، نظرًا لأنهم يصنعون أنسولين إضافيًا ، فإنه يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم.

3. مرحلة ما قبل السكري

يمكن للمريض الذي يتمتع بصحة جيدة وغير مصاب بمرض السكري أن يعاني من نقص السكر في الدم التفاعلي وهو نوع من حالات ما قبل السكري ، إنه مؤشر على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكر.