كل ما تريد معرفته عن بيع 10% من الشركة المصرية للاتصالات بـ3.7مليار جنيه

كتبت هبة السيد

باعت وزارة المالية، عدد 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن تفاصيل أكبر صفقة بقطاع الاتصالات في 2023.

س- بدايةً ما هو نشاط الشركة المصرية للاتصالات؟

ج- أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وتقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمات التليفون المحمول، بالإضافة لذلك تمتلك شبكة واسعة من الكابلات البحرية تمر بها معظم حركة الإنترنت بين أرجاء العالم المختلفة، كما تمتلك حصة قدرها 45% من شركة فودافون مصر.

س- ومن هم ملاك الشركة المصرية للاتصالات؟

ج- تمتلك الحكومة المصرية نسبة 80% من أسهم الشركة، والباقي يتم تداوله في البورصة المصرية وكذلك شهادات إيداع دولية في بورصة لندن.

س- لماذا قررت الحكومة بيع حصة 10% من المصرية للاتصالات؟

ج- سبق أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل بيع حصصًا من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

س- وكم تبلغ عدد الأسهم المباعة بالمصرية للاتصالات؟

ج- باعت وزارة المالية، الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بإجمالي 162.2 مليون سهم تمثل 9.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وذلك بعد تلقيها حجم الطلبات 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

ومن المقرر بيع الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم للعاملين بالشركة، على أن يتم تسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، علي أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في نفس اليوم، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

س- ومن هم المشترون؟

ج- اشترت مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب 162.2 مليون سهم بالشركة المصرية للاتصالات، وسيتم بيع حصة العاملين البالغة 8.5 مليون سهم تمثل (0.5% من إجمالي أسهم الشركة) خلال الأيام المقبلة.