طلاب هندسة المنصورة الجديدة ينفذون تصميمات بيئية لخدمة المدينة.. صور

نظمت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، الفعالية الثالثة لمشروعات طلاب الفرقة الأولى ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، لتصميم فيلا سكنية لخريجى جامعة المنصورة الجديدة بمختلف كلياتها طبقا لفلسفة تصميمية خاصة بكل مشروع ومتطلبات خريج كل كلية.

وافتتح الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، معرض الطلاب، حيث قام طلاب كلية الهندسة، بتقديم مجسم مصغر لجامعة المنصورة الجديدة ممثلا فى مبنى إدارة الأعمال.

وأضاف الدكتور وائل صديق أستاذ العمارة والتصميم البيئى بجامعة المنصورة الجديدة، أن طلاب برنامج العمارة البيئية قد قاموا بعرض أول مشاريعهم التصميمية فى مسيرتهم العلمية والعملية بعنوان" فيلا سكنية لأحد خريجى جامعة NMU بمدينة المنصورة الجديدة"، وقد تنوعت المشاريع طبقا لآليات تعامل كل طالب وفلسفته التصميمية واختياره لنوع الخريج من كليات الجامعة المختلفة، المتمثلة فى كليات الطب البشرى، كليه طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية علوم وهندسه الحاسب، كلية إدارة الأعمال، كلية المعاملات القانونية، كلية علوم وهندسه المنسوجات، ما أثرى تصميم المشروعات من تنوع وتميز رغم كونها قطعة أرض واحدة ببرنامج واحد وبنفس المساحات، والعناصر ولكن بـ30 فكرة تصميمية بعدد طلاب البرنامج وطبقا لنوع الخريج.

وأضافت الدكتورة ساره البهلول، أن الطلاب قد قاموا بعرض مشاريعهم على شكل المارينا المزمع اقامتها بمدينة المنصورة الجديدة فى شكل رائع ومتميز أشاد به الجميع من الحضور، وفى مقدمتهم رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء الذين كان لهم دور فى تقييم الطلاب ومناقشتهم فى التصميمات المختلفة التى كانت نابعة من تخصصات الجامعة المختلفة.

وأضافت الدكتورة علياء عباس مدرس العمارة، أن الطلاب قد قاموا بعمل ماكيت معمارى بمقياس رسم مناسب لمشاريعهم التصميمية بطريقة مميزة، أظهرت مدى قدرتهم وتمكنهم بالتعامل مع هذه الآليات رغم صغر سنهم.

وأثنى الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، على أعمال الطلاب وأشاد باستخدام المواد والخامات النابعة من البيئة مع تطبيق كافة نظريات وأساليب العمارة البيئية التى تهدف وتحقق الهدف من وجود برنامج العمارة البيئية فى اقليم الدلتا للحصول على منتج مميز ومختلف قادر على الاستمرارية والاستدامة ومصاحب للبيئة.