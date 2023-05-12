جامعة المنصورة الجديدة تستقبل تحويلات طلاب الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية

ونوهت الجامعة على الطلاب الراغبين في التحويل لجامعة المنصورة الجديدة، التقدم مباشرة بدءًا من يوم السبت الموافق 13/5/2023 عبر رابط التحويل لجامعة المنصورة الجديدة، حتى أول أكتوبر 2023 أو حتى اكتمال النسبة المسموح بها، مع مراعاة الإجراءات التنفيذية التالية

القيد في العام الجامعي 2022/2023، ولابد أن يكون في جامعات روسية أو أوكرانية أو سودانية.

وأكدت الجامعة أن نسبة الأعداد المسموحة بالجامعة في التحويلات لن تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بالجامعة، وأن

التقدم الإلكتروني سيكون وفق القبول يوميا بأولوية التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة، ويجب أن يتقدم الطالب لكلية مناظرة، ولن يقبل تحويل الطالب إلا إذا كان لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، ولابد أن يكون الطالب قد اجتاز المواد الدراسية في المرحلة الثانوية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية، والسنة التحضرية تعتبر سنة دراسية ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولي لو كانت الجامعة معادلة، وإذا كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات لن يتم تسجيل الطالب إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وفي الجامعات المحددة التي ستجري هذا الاختبار.

وأكدت الجامعة أن تقدم مجموعة كبيرة من الطلاب للتحويل في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة لأي كلية، سيتم الأخذ بالأعلى مجموعًا وعلى باقي الطلاب إعادة التقدم لجامعات أخرى بها أماكن متاحة، ولا يجوز التحويل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك، ولن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024

وتستقبل الجامعة الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيا مع التأكيد علي صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية ولن يعتبر قبول الطالب بالجامعة نهائيًا إلا بعد التأكد من صحة الشهادات ومراجعتها بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، واجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية، مع إثبات الطلاب الإقامة بشتى الطرق في البلد والجامعة المحولين منها، والتسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي، إن وجد (عدا طلاب الفرقة)، ويتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة في خلال ثلاثة شهور وإلا يعتبر التحويل كأن لم يكن.

وأكدت الجامعه أنها تقوم بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها لبيان ما إذا كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات ستقوم الجامعة بعمل المقاصة العلمية والانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب والمحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد (عدا طلاب الفرقة).

وبالنسبة لإجراءات الامتحانات تقوم الجامعة بإعداد كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم موضحا فيها

1_اسم الطالب

2_الرقم القومي

3_الكلية الملتحق بها

4_العام الدراسي المسجل فيه الطالب

5_رقم التليفون المحمول للطالب وولي الأمر

6_البريد الإلكترونى

والتأكيد على أن صحة البيانات مسئولية الجامعة والطالب وولي الأمر، حيث تقوم الأمانة بتجميع تلك القوائم وعند تجميع عدد 200 طالب يتم إرسالهم إلي الكليات الحكومية الأربعة لعمل تلك الامتحانات وإرسال النتائج. وتكون أماكن الامتحانات على النحو التالي:

امتحانات طلاب كليات الطب البشري ستعقد في كلية الطب جامعة القاهرة

امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان ستعقد في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس

امتحانات طلاب كليات الصيدلة ستعقد في كلية الصيدلة جامعة القاهرة

امتحانات طلاب كليات الهندسة ستعقد في كلية الهندسة جامعة عين شمس

باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية

وأكدت الجامعه أنه لن يتم تسجيل الطلاب بالجامعة إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

القبول في الجامعة إلكترونيا ولن يكون نهائيًا إلا بمراجعة المستندات المقدمة واكتمالها وتدقيقها

لن ينظر في أوراق أي طالب والبدء في عمل المقاصة إلا بعد التأكد من المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت الجامعة معتمدة أم لا

لابد من إحضار بيان درجات موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها

لابد من إحضار المحتوي الدراسي موثق من وزارة الخارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها

نظرًا لاختلاف لوائح كلية الطب بالجامعات الأهلية عن مثيلاتها في بقية الجامعات، لا يتم انتقال الطالب في كليه طب جامعة المنصورة الجديدة من المستوى الأول إلى المستوى الثاني إلا إذا كان ناجحًا في كل المواد، وعليه إذا تقدم طالب للتحويل وتحمل بأي عدد من المواد فلن ينقل إلى المستوى التالي

لن يقبل أوراق الطلاب غير المقيدين في العام 2022/2023 وما قبله.

وان هذه القواعد لا تطبق على الطلاب من أي جامعات خارج البلاد غير المحددة في هذا الإعلان، وبقية الطلاب الذين يرغبون في التحويل لجامعة المنصورة الجديدة من أماكن أخرى عليهم إتباع الإجراءات المعتادة في التحويل ومتابعة موقع الجامعة باستمرار.