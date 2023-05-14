اليوم السابع
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طفل يغرق في شاطئ العريش بشمال سيناء وجهود متواصلة لانتشال جثمانه

الأحد، 14 مايو 2023 06:42 ص
طفل يغرق في شاطئ العريش بشمال سيناء وجهود متواصلة لانتشال جثمانه غريق - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تعرض طفل يبلغ من العمر 15 عامًا للغرق في شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط بمنطقة غرناطة.
 
وبعد تلقي الجهات المعنية بشمال سيناء بلاغًا بالحادث، يواصل عدد من الغواصين المتطوعين جهودهم للعثور على جثمان الطفل الذي يدعى ماجد سليمان عبدالله، من  سكان محافظة الإسماعيلية.
 
وأوضح هشام العزب، قائد فريق الغواصين، أن عمليات البحث لم تنجح حتى الآن بسبب ارتفاع الأمواج، لكن المتطوعين يواصلون جهودهم في محاولة لإنقاذ الطفل المفقود.
وتتابع الجهات المختصة بشمال سيناء الموقف عن كثب، وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 

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