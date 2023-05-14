ضبط 77 قضية مخدرات وتنفيذ 8 آلاف حكم بكفر الشيخ

محمود عبد الراضى

نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعاء صاحب الحساب قيام بعض الخارجين على القانون باستغلال منطقة المقابر بإحدى قرى مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بالفحص تبين عدم ورود اية بلاغات فى هذا الشأن .. كما قامت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بإستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (77 قضية متنوعة "حيازة مواد مخدرة – سلاح - مشاجرة) بإجمالى 79 متهم ، وتنفيذ (8150) حكم قضائى متنوع .. وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.