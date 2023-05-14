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ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر بحملة لشرطة المسطحات فى كفر الشيخ

الأحد، 14 مايو 2023 11:45 ص
ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر بحملة لشرطة المسطحات فى كفر الشيخ اعلاف مجهولة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "كفر الشيخ".. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

فى مجال حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية" تم ضبط (4 شركات - محل) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (59,5 طن أعلاف) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام .     

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط (ورشة – 3 مغسلة سيارات) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط  – سجل 

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (44) قضية متنوعة عبارة عن (مزارع سمكية "بدون ترخيص" – غزل مُخالف "ضُبط فيها 200 متر" – جوابى مخالفة "بعدد 10 جوبية" –  ماكينة كوبوتا "بدون ترخيص") .

 


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