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ضبط لحوم فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت غير ملتزمة بالمعايير الصحية فى العجوزة

الأحد، 14 مايو 2023 11:25 م
ضبط لحوم فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت غير ملتزمة بالمعايير الصحية فى العجوزة ضبط لحوم فاسدة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والإدارة الصحية والتموين وقطاع الرخص والإشغالات والبيئة بالحى للتأكد من سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة الى المواطنين.
 
يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة متابعة سلامة وصحة الأطعمة المقدمة للمواطنين، وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.
 
أسفرت الحملات عن التفتيش المفاجئ على بعض المطاعم بقطاع العجوزة منها سور نادى الترسانة وشارع دجلة بالمهندسين، وتم فحص الأطعمة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، حيث تم إعدام ما يقرب من 7 كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ولا يوجد بها بيانات صحية تدل على سلامتها.
 
وشهدت الحملة تحرير محاضر مخالفة بيئية لأحد المطاعم بسور نادى الترسانة لعدم تنفيذ وتوافر الاشتراطات الصحية بها ومصادرة محتويات المطاعم المخالفة، كما تم مراجعة تراخيص المطاعم ومدى الالتزام بالشروط الواردة بالرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
هذا بجانب مراجعة الشهادات الصحية والتنبية على ضرورة نظافة المكان والثلاجات والأرضيات بالإضافة الى توجية تلك المطاعم بالالتزام بضرورة وضع البيانات بتاريخ الانتاج والانتهاء للأطعمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.
 
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لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة



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