ضبط لحوم فاسدة فى محلات الجزارة بقرى مركز البلينا في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى يعاونه الدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بقيادة سحر عجاج، حملة على محلات الجزارة بقرى سوهاج ومركز البلينا، وتم ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومختومة بأختام مزورة بإجمالى 175 كيلو، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى.