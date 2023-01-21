اليوم السابع
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ضبط لحوم فاسدة فى محلات الجزارة بقرى مركز البلينا في سوهاج

السبت، 21 يناير 2023 05:22 م
ضبط لحوم فاسدة فى محلات الجزارة بقرى مركز البلينا في سوهاج اللحوم المضبوطة
سوهاج – عمرو خلف

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شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى يعاونه الدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بقيادة سحر عجاج، حملة على محلات الجزارة بقرى سوهاج ومركز البلينا، وتم ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومختومة بأختام مزورة بإجمالى 175 كيلو، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى.

وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن في سوهاج.
 
كانت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري البيطري وبرفقته الدكتور ريمون فايز ووالدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بقيادة سحر عجاج حملة على مطاعم مدينة سوهاج وتم ضبط لحوم فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية باجمالي 50 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطرى.

 


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