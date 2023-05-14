ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وذلك من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار، وتنفيذا لتلك التوجيهات تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة تموين المركز من ضبط 350 علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط 33 كيلو من الدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضًا تم ضبط94 عبوة من منتجات القهوة والكيك والخبز منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 129 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و33 محضر لعدم حمل شهادة صحية و محضرين بيع بأزيد من السعر ومحضرًا سلع مجهولة المصدر ومحضرًا لعدم استخدام لافتة باللغة العربية ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجارى.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير والقنطرة غرب، تم ضبط 3مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

هذا إلى جانب تحرير 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و22 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و25 محضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضرًا عدم وجود سجل بالمخبز، و3محاضر تصرف في الدقيق.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط المخالفين.