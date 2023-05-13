محافظ الإسماعيلية يتابع جهود رفع القمامة وصيانة الإنارة العامة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم السبت، جهود الوحدات المحلية في قطاع النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بعموم مراكز ومدن المحافظة السبعة، والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى أحياء المحافظة الثلاثة.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، برفع حوالي 65 طنا من القمامة، و35 طن رتش، و3 أطنان مخلفات نواتج قص الأشجار، وذلك من عدة مناطق منها المحطة الجديدة، الجامعة القديمة، الأسرة، الإسراء وشارع سوريا، أم كلثوم، محمد علي وكباري تحيا مصر والسبع بنات من الاتجاهين وكورنيش الثلاثيني.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية، برفع القمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق بعدة مناطق بالحي منها شارع العشريني، الدقهلية، الغابة، المدارس، الملاعب المفتوحة، رضا ومساكن خلف الاستاد وشارع 8.

بالإضافة لقيام إدارة المتابعة الخارجية بالحي بالاستجابة لبعض شكاوى المواطنين والخاصة بتراكم القمامة بأرض فضاء بشارع الجدول المتفرع من شارع العشريني بمنطقة حي السلام وتم إزالة أسباب الشكوى.

كما قام قسم المشروعات بالحي باستكمال خطة تطوير وتجميل ميدان السنترال ورفع كفاءة النافورة علاوة على ترميم بعض الأجزاء بها.

وفي حيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، استمرت أطقم النظافة بالحي في تنفيذ خطة النظافة اليومية من رفع الأتربة بنطاق الحي وذلك بداية من الجزء الثاني لشارع النخيل وطريق الكوكاكولا وشارع بنها.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تم رفع80 طن من القمامة والمخلفات من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة كما تم صيانة 36 عامود من أعمدة الإنارة العامة.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة المستقبل، برفع مايقرب من 38طن من القمامة والرمال وذلك من الشوارع الرئيسية والفرعية ومساكن مبارك ومجلس المدينة والتعاونيات المميز أ.

وفي قرية الفردان، تم رفع مايقرب من ٢٥ طن من القمامة والمخلفات من القرية الأم وطريق الصالحية والمعدية والوحدة الصحية والشافعيين وك7 عزبة الناجي.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية عين غصين وتوابعها، أعمال رفع القمامة والمخلفات وتطهير الترعة بحمولة بلغت حوالي 10 طن كما تم صيانة الاسلاك الكهربائيه في طريق ترعة السويس؛ تمهيدًا لإنارة الطريق وذلك بالتعاون مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ خطة النظافة اليومية، حيث تم رفع مخلفات القمامة بحمولة بلغت 83 طن تقريبًا وذلك من قرى هويس وسرابيوم وكسفريت وأبو سلطان.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قام قسم الكهرباء بالاستجابة لبعض شكاوى المواطنين وذلك بصيانة 10 كشافات من كشافات الإنارة وإصلاح الخلايا الكهربائية والأسلاك الكهربائية المتهالكة في شارع العريش بمنطقة الهجانة بالمدينة القديمة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير أعمال رفع مخلفات القمامة من التجمعات السكنية وذلك بمدخل المدينة والطريق الرئيسي وشارع المعاهدة بالإضافة إلى تنفيذ خطة النظافة بالقرى وتوابعها.

وفي السياق ذاته، قام جهاز تحسين البيئة التابع لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع المخلفات والقمامة من المدينة بحمولة بلغت 30 طن تقريبًا هذا إلى جانب رفع مايقرب من 12 طن من القمامة والمخلفات بقرية الرياح.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع 40 طن من القمامة و30 طن من المواد الصلبة وذلك من المدينة والقري التابعة لها هذا بالإضافة إلى صيانة وإصلاح 56 كشاف إنارة من قرى الشروق والمحسمة القديمة وأم عزام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة في فصل الربيع واستعدادًا لفصل الصيف وموسم الإجازات ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لاستقبال زوارها.