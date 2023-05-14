صعود سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 1.47% بعد إعلان بيع 9.5% من الشركة

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم الشركة المصرية للاتصالات ، بنسبة 1.47% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليصل سعر السهم إلى 23.450 جنيه، جاء ذلك عقب الإعلان عن تنفيذ صفقة بيع عدد 162.2 مليون سهم تمثل 9.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وباعت وزارة المالية، الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بإجمالي 162.2 مليون سهم تمثل 9.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وذلك بعد تلقيها حجم الطلبات 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

ومن المقرر بيع الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم للعاملين بالشركة، على أن يتم تسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في نفس اليوم، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

ويأتي هذا ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على زيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.