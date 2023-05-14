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مستثمرون محليون وأجانب يشترون 9.5% من المصرية للاتصالات مقابل 3.7 مليار جنيه

الأحد، 14 مايو 2023 10:25 ص
مستثمرون محليون وأجانب يشترون 9.5% من المصرية للاتصالات مقابل 3.7 مليار جنيه المصرية للاتصالات
كتب هانى الحوتى

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نفذت الشركة المصرية للاتصالات، صفقة طرح عدد 162.2 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجذب الطرح قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب خلال عملية الاكتتاب، وفقًا لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، على أن يتم بيع حصة العاملين البالغة 8.5 مليون سهم تمثل (0.5% من إجمالي أسهم الشركة) خلال الأيام المقبلة.
 
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، على توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي في الشركة لنسبة 10% من رأس مال الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على مذكرة المعلومات وكافة المستندات والأوراق والتعهدات اللازمة لإتمام عملية الطرح.
وتتضمن مذكرة المعلومات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم وزارة المالية ممثلة الحكمة المصرية بطلب للهيئة لبيع 170.7 مليون سهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات وذلك من الأسهم المملوكة للوزارة بصفتها ممثلة الدولة المصرية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته.
 
وبينت مذكرة المعلومات أنه تم الاستقرار على بيع سهم الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد، ويأتي الطرح في إطار برنامج الدولة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة لها بغرض توسيع قاعدة الملكية، على أن يتم البيع من خلال شريحتين الأولى للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاء المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية بحد أقصى 162.2 مليون سهم، والشريحة الثانية للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى عدد 8.5 مليون سهم.

المصرية للاتصالات

صفقة المصرية للاتصالات

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