اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة للمحكمة: زوجى تركنى بعد 40 يوما من الزفاف بسبب انتقادى له أمام أصدقائنا

الأحد، 14 مايو 2023 12:49 م
سيدة للمحكمة: زوجى تركنى بعد 40 يوما من الزفاف بسبب انتقادى له أمام أصدقائنا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أصدقاؤنا بالعمل مشتركون، لم أتصور أنني عندما أنتقد زوجي سيغضب مني، ويقاطعني ويهجر منزل الزوجية، ويبيع الشقة ويرسل لى طلبا مع شقيقته بضرورة إخلائها، لأعيش في كابوس، بعد أن ضاعت قصة حب استمرت عامين قبل الزواج في لحظة، بسبب كلمات وجهتها لزوجي لم أكن أقصد منها إلا النصحية خوفا عليه".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات في طلبها الطلاق للضرر، بعد خلافات زوجيه نشبت بعد 40 يوم زواج، وذلك بعد أن طلب زوجها منها المغادرة.

وذكرت الزوجة بداعوها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تركني زوجي لأسباب تافهة، وجعلني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته في عقد الصلح، وكل ذلك بسبب انتقادي له، وعندما طلبت من أهله التدخل واصلوا سبي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي وشهروا بي، واستولوا على مصوغاتي ومنقولاتي".

وتابعت الزوجة:" أصدقائنا مشتركون منذ أكثر من عامين-فترة الخطوبة-، وزوجي يعتبرهم كأخوه له، ورغم اعتياده الشكوي لهم حال فعلي أي شيئ خطأ من وجه نظره إلا عندما أتحدث أمامهم وأنتقده يصاب بالجنون حتي أنه ضربني في أحدي المرات، بخلاف تعرضي للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".

وأكدت:" طالبت بإلزامه بسداد 17 ألف جنيه مصروفات علاجيه، بعد قيامه بتدمير حياتي وسبي بأبشع الألفاظ والتعدي علي بالضرب المبرح، وطردي للشارع، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنته ورفضه تطليقي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.

 


محكمة الأسرة

خلافات أسرية

تعدد الزوجات

العنف الأسري

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

نفقة العدة والمتعة

أخبار الحوادث اليوم

أخبار محكمة الأسرة

طلاق للضرر

عنف الأزواج

حقوق الزوجات الشرعية



الموضوعات المتعلقة

مأساة حاضنة هجرها زوجها وأطفالها الثلاثة وتركها فريسة لأهله.. تؤكد لمحكمة الأسرة: "تعرض للضرب على يد شقيقه ووالدته استولت على شقتى ومصوغاتى ومنقولاتى ومنحتهم له ليتزوج بهم وساومتنى على مصروفات علاج ابنتى"

الإثنين، 08 مايو 2023 09:00 م

حكايات الأرامل مع أموال القصر فى محكمة الأسرة.." كعب داير"على المحاكم للحصول على الحق في الميراث بعد وفاة الأزواج.. أجداد وجدات يدخلون صراعا مع زوجات الأبناء ويرفضون تسليمهم ميراثهم الشرعي

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:00 م

عروس تلجأ لمحكمة الأسرة بعد استيلاء حماتها على بعض المفروشات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 03:00 ص

محكمة الأسرة.. زوج يتهم زوجته بالنشوز بعد 15 سنة عشرة والسبب غريب

الأحد، 23 أبريل 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة