رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بعزبة أحمد رشيد

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بعزبه أحمد رشيد وكذلك مسارات انشاء خطوط الطرد بالقريه وشبكات الانحدار .

وأشار إلي أن المشروع عباره عن محطتي رفع كوم عبيد ومحطه رفع احمد رشيد وشبكات انحدار بطول 9 كم و خطي طرد بطول 2250 متر .

والتقي بعدد من أهالي عزبة أحمد رشيد وتفقد مشروع الصرف الصحى بالعزبة للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم و التزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .