رئيس جامعة أسيوط يفتتح أعمال الملتقى العلمى الأول للمشروعات صديقة البيئة

أسيوط -هيثم البدرى

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، صباح اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية " للمتلقى العلمى الأول: مشروعات صديقة للبيئة"، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى، والذى يأتى ثمرة لتعاون مشترك بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع الدراسات العليا والبحوث.

تم ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من عمداء الكليات المختلفة، ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة الإدارية، ومجموعة من طلاب قسم STEM بكلية التربية المشاركين بعدد من البوسترات البحثية لمشروعات صديقة للبيئة، وحشد من طلاب الجامعة.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على تكامل السعى بين قطاعات وكليات الجامعة من أجل تكاتف الجهود، وشحذ الهمم بما يمكن الجامعة من مواصلة القيام بالدور المنوط بها كقاطرة للتنمية والنماء، فى صعيد مصر ، وكذلك تحقيقاً لمساعيها فى دعم جهود الدولة المصرية من أجل تعزيز ركائز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، خاصةً فى ظل الجهود المثمرة الجارى تحقيقها فى رسم ملامح الجمهورية الجديدة، والتي تضع علي رأس أولوياتها العمل علي حماية البيئة من المخاطر المحيطة بها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية كانت أول المستجيبين لأجراس التحذير من عواقب التلوث البيئي، وتميزت مصر بتنظيم ناجح وفاعل لمؤتمر الأمم المتجددة لتغير المناخ cop27 فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي 2022 ، وما أعقبه من اجراءات بوضع قضايا البيئة ،والمناخ ضمن استراتيجية عمل وزارة التعليم العالي، والبحث العلمى، وهو المسار الذى نجحت جامعة أسيوط فى اتخاذ خطوات سريعة وناجحة خلاله؛ بتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية ،وبشرية متميزة فى تقديم مشروعات بحثية فى هذا المجال، إلى جانب ما نظمته الجامعة من مؤتمرات وفاعليات متواصلة من أجل رفع الوعى بالقضايا البيئية المختلفة وجذب انتباه واهتمام أبناء الجامعة لها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود أحمد عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الملتقى شهد مناقشة نحو 15 مشروعاً بحثياً مقدماً من لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال جلستين علميتين؛ جاءت الأولى بعنوان : مشروعات التنمية المستدامة ، والتي استعرضت مشروعات " المزرعة النموذجية للزراعة العضوية " لكلٍ من الدكتور سيد شحاتة، والدكتور أشرف جلال الأستاذين بكلية الزراعة ، ومشروع بحثي حول " التغذية الطبية وممارسة التمارين الرياضية لتعزيز صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة " للدكتورة آية مصطفى مدرس تمريض النساء بكلية التمريض، و مشروع بحثي حول " تدعيم بعض المخبوزات المعدة منزلياً بمصادر طبيعية للحديد " للدكتورة رهام رجب المدرس بكلية التربية النوعية، و مشروع بحثي حول " إنتاج دجاج آمن صحياً " للدكتور محمد فرغلي رئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة ، ومشروع "استخدام نهج الصحة الواحدة لتقصي مرض البروسيلا في محافظة أسيوط " لكلٍ من الدكتور حسن عبد الصبور وكيل كلية الطب البيطري لخدمة المجتمع ، والدكتورة أمل سيد رئيس قسم الأمراض المشتركة بالكلية، وكذلك مشروع " وحدات الطاقة الهيدروجينية المتكاملة " لكلٍ من الدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والطالب نيزار إبراهيم بالفرقة الثانية بالكلية، ومشروع "التغذية العلاجية الطبيعية لمرض السرطان وتأثيرها علي المريض للعلاج والبقاء علي قيد الحياة فترة أطول " للدكتور محمد أبو المجد وكيل معهد جنوب مصر للأورام لخدمة المجتمع , و مشروع حول "التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية والغير مستعملة " للدكتور محمد محمود عبد اللطيف وكيل كلية الصيدلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتناولت الجلسة الثانية، مشروعات إدارة البيئة الخضراء، وتضمنت " كيفية الاستفادة من المخلفات البلدية الناتجة من جامعة أسيوط " للدكتورة هبة عطية يسي وكيل معهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومشروع " زراعة الأسطح " للدكتور الحسن حمادة كلية الزراعة ، ومشروع " ترشيد استهلاك المياه عن طريق وصلة مطورة لصنبور الرزاز وترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق حساس الحركة " للدكتور أبو بكر محمد الطيب وكيل كلية العلوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة , ومشروع " التربية الخضراء مدخل لتعديل السلوكيات البيئية لدي التلاميذ ببعض مدارس التعليم العام بمدينة أسيوط " لكلٍ من الدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتورة أمل علي محمود سلطان أستاذ مساعد أصول التربية، ومشروع " ريادة الأعمال الخضراء " لكلٍ من الدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة والدكتورة آيات فاروق مدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة , إضافةً إلي " برنامج تدريبي للفتيات والموظفات بالكليات النظرية بجامعة أسيوط عن الفحص الذاتي للثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي " للدكتورة هبة مصطفي محمد أستاذ مساعد تمريض صحة الأم بكلية التمريض , و الاستراتيجية الوطنية لدمج التعليم مع القطاعين الصناعي والزراعي " المبادرة الرئاسية ابدأ لتطوير الصناعات " للدكتور محمد قراعة مدرس بكلية التربية الرياضية .

وحول توصيات الملتقي أشار الدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع أن الملتقي خرج بعدة توصيات أهمها : نشر الوعي بأهمية الأنشطة البيئية في الجامعات المصرية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة , وتعزيز الابتكار والإبداع في المقررات الدراسية بالجامعات المصرية في مجال البيئة الخضراء , وتفعيل مشروعات التنمية المستدامة الطلابية في الجامعات المصرية بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة , فضلاً عن تبني فكرة المؤسسات الخضراء بما يدعم السلوكيات الجيدة في التعامل مع البيئة , وتعزيز فكرة التشاركية في مشروعات العمل البيئي تماشياً مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي 2023 , وتوجيه البحث العلمي لوضع برامج بينية متعددة التخصصات لكيفية التعامل مع التغير المناخي والاهتمام بالمشروعات البحثية المعنية بهذا الشأن , وضع بعض الموضوعات المتعلقة بالتربية من أجل بيئة خضراء بمناهج التعليم قبل الجامعي , وكذلك ابتكار طرق جديدة لترشيد المياه والكهرباء من خلال مشروعات صديقة للبيئة , تبني ريادة الأعمال الخضراء وفقاً لمبدأ الابتكار ضمن رؤية مصر 2030 .

الجدير بالذكر أن فعاليات الجلسة الافتتاحية شهدت إهداء درع الملتقي للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط , والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم إهداء عدد من شهادات التقدير للقائمين علي تحكيم لجان المشروعات وهم لجنة التنمية المستدامة وتضمنت الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم ورئيس اللجن و الأعضاء وهم : الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية , والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية , والدكتور عادل عبده حسين مدير مركز التنمية المستدامة، والدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي، وكذلك تكريم لجنة تحكيم مشروعات إدارة البيئة الخضراء وهم الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ورئيس اللجنة و الأعضاء وهم الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال بدر القائم بعمل عميد معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، والدكتور عبد التواب عبد اللاه مدير فرع الهيئة القومية لضمان الجودة للتعليم قبل الجامعي بأسيوط ، فضلاً عن تكريم فريق العمل القائم علي الملتقي، وتكريم الباحثين المشاركين من مختلف الكليات، وبعض الجمعيات.