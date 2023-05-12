اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 11:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد افتتاحه بجامعة أسيوط

الجمعة، 12 مايو 2023 11:00 م
تعرف على فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد افتتاحه بجامعة أسيوط جامعة أسيوط - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذراع الأساسى لتمويل البحث العلمي ، والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري وهو واحد من المباني، والأفرع الهامة التي تم افتتاحها في جامعة أسيوط حديثا.
 
وفي هذه النقاط نبين كل المعلومات المتعلقة بالهيئة .
 
 1- تُقدم الهيئة التمويل اللازم للمشروعات التى تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري
 
2-تعمل الهيئة علي تعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع، 
 
3- تعمل الهيئة علي  تفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.
 
4-تساهم الهيئة  في دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار
 
5- تعمل الهيئة علي  دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية، وكذلك المشروعات التي تتوافق أهدافها مع أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
 
6- فرع الهيئة سيعمل على تقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد
 
7-يعمل فرع الهيئة على الربط بين المُخرجات البحثية بالصناعة وتنمية المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة
 
8-يعمل فرع الهيئة علي دعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة.
 
 9- فرع الهيئة الجديد بجامعة أسيوط سيخدم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في 19 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي
 
 
 

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

جامعة أسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة