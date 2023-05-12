تعرف على فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد افتتاحه بجامعة أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تعتبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذراع الأساسى لتمويل البحث العلمي ، والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري وهو واحد من المباني، والأفرع الهامة التي تم افتتاحها في جامعة أسيوط حديثا.

وفي هذه النقاط نبين كل المعلومات المتعلقة بالهيئة .

1- تُقدم الهيئة التمويل اللازم للمشروعات التى تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري

2-تعمل الهيئة علي تعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع،

3- تعمل الهيئة علي تفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.

4-تساهم الهيئة في دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار

5- تعمل الهيئة علي دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية، وكذلك المشروعات التي تتوافق أهدافها مع أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

6- فرع الهيئة سيعمل على تقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد

7-يعمل فرع الهيئة على الربط بين المُخرجات البحثية بالصناعة وتنمية المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة

8-يعمل فرع الهيئة علي دعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة.

9- فرع الهيئة الجديد بجامعة أسيوط سيخدم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في 19 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي