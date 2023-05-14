اليوم السابع
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رئيس العراق يؤكد أهمية القمة العربية لمناقشة المسائل المهمة وتعزيز التعاون

الأحد، 14 مايو 2023 03:41 م
رئيس العراق يؤكد أهمية القمة العربية لمناقشة المسائل المهمة وتعزيز التعاون الرئيس العراقى
كتب أحمد جمعة

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن؛ لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة.

 

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري؛ لتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية.

 

وأشار الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين.


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