جامعة أسوان تشارك فى عمل صوبات زراعية ومشروعات داجنة بقرى "حياة كريمة"

أسوان- صلاح المسن

تواصل جامعة أسوان، مشاركتها فى مشروعات حياة كريمة، وتستعد الجامعة لعمل مشروعات تشمل عمل صوبات زراعية داخل المنازل، وتوفير دواجن لتحسين الدخل الاقتصادى لدى الأهالى.

وفى هذا الصدد، التقى اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، بوفد إحدى منظمات المجتمع المدنى، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتى اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذى يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال اللقاء على أهمية تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب تلك المشروعات، والعمل على تذليل الصعوبات التى تواجههم.

كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلى جامعة أسوان لقرى نصر النوبة ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القرى من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة.

وأضاف الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، خلال اللقاء مدى أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين، وذلك من خلال عمل نموذج ناجح من خلال إنشاء الصوب الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة أسوان.

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى، إلى أهمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح الدكتور حمادة رجب مسلم منسق المشروع، أهمية تلك النوعية من المشروعات التى تساهم فى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم وخاصة فى تلك الظروف الراهنة كما تساهم فى تمكين تلك الفئات اقتصاديا وكيفية استثمار الموارد الطبيعية المتاحة لهم بما يحقق تحسين نوعية حياتهم بشقيها الموضوعى والذاتى، ويأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها، والعمل على استفادة تلك القرى بالدعم الفنى للجامعة بما يحقق لهم حياة كريمة.

وقال مسئولو الجمعية، إن قاطنى تلك القرى يعانون من ضعف الوعى ولا يدركون الوسائل والطرق التى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى لهم، وان هذا التعاون مع الجامعة يمنحهم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية، فى تحقيق أكبر قدر ممكن من المشروعات التى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى لهم.

كما قام وفد الجمعية، بشرح خطة الجمعية للفترة القادمة من تقديم خدمات ومشروعات لاهالى نصر النوبة من عمل صوبات زراعية داخل المنازل وتوفير دواجن لتحسين الدخل الاقتصادى لديهم.