جامعة أسوان تناقش الأعداد المقترح قبولها بالكليات العام الدراسى المقبل

أسوان- صلاح المسن

ناقشت جامعة أسوان ، الأعداد المقترح قبولها بالكليات العام المقبل.

وانعقد اليوم الأربعاء مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (110) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار رئيس جامعةأسوان للتنمية البشرية، والدكتور عبدالله احمد إبراهيم عضوا وعميد كلية الهندسة الأسبق.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب في "تصريحات صحفية" أن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان ناقش العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية بجامعة أسوان وحسن انتظامها، منها عرض اعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات جامعة أسوان المختلفة بعد قرار مجلس الجامعة بتعديل اعداد كليتي الآثار، والألسن، وقبول طلاب الأزهر الشريف ببعض كليات الجامعة.

وناقش المجلس انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حتي اجازة عيد الفطر المبارك ثم استأنف الدراسة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كما هو مقرر من المجلس الأعلى للجامعات وفقا للخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.