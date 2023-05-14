اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تى آر تى التركية: النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو

الأحد، 14 مايو 2023 07:09 م
تى آر تى التركية: النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو انتخابات - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة تى آر تى التركية إن النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأغُلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وبدأت عمليات الفرز، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتوجه الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد.
 
وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية.
 
وأشارت القناة التركية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها فى تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى للبلاد، ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية بعد ذلك بوقت قصير.
 
وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أى صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.

انتخابات

تركيا

الانتخابات التركية

أردوغان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة