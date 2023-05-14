تى آر تى التركية: النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو

كتب محمد جمال

قالت شبكة تى آر تى التركية إن النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأغُلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وبدأت عمليات الفرز، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتوجه الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد.

وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية.

وأشارت القناة التركية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها فى تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى للبلاد، ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أى صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.