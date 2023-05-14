تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من إحدى ترع مركز المنيا بمحافظة المنيا، والتى تم الانتهاء من أعمال تأهيلها وتبطينها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما رصد التقرير استمرار أعمال تأهيل وتبطين فرع كوم اللوفى بمركز سمالوط وكذلك أعمال تأهيل جنابية طحا الشرقية التابعة لمركز المنيا ونسبة التنفيذ فى الأعمال التى وصلت إلى اكثر من 65%، حيث يجرى العمل فى أعمال التأهيل والتبطين على قدم وساق للانتهاء من الاعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة، ويصل إجمالى العمليات التى يتم فيها التبطين والتأهيل حاليا 62عملية، بإجمالى 275 ترعة، وإجمالى أطوال 924 كيلو متر، بتكلفة اجمالية حوالى 3 مليار جنيه.

وتم تنفيذ ما يقرب من 700 كيلو متر وتجرى أعمال التأهيل والتبطين فى مراكز المحافظة من ديرمواس للعدوة.

ويعد مشروع تاهيل وتبطين الترع، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا، وتشمل 192قرية و757 تابع لها ويتم تنفذها فى 5 مراكز وهى ديرمواس وملوى، أبو قرقاص، مغاغة، العدوة، وبتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.

وتم الانتهاء من عدد كبير من الترع طبقا للخطة الزمنية المعدة لذلك، مازالت أعمال التأهيل مستمرة وقد تم رصد الأعمال فى ترعتين أحدهما بمركز المنيا والاخرى بمركز سمالوط والتى وصلت نسبة العمل فيهما ما يقرب من 65٪ من إجمالى أعمال التأهيل والتبطين.

وأهم ما يجعل مشروعات تاهيل الترع بالمنيا مميزا هو الشكل الجمالى واعادة روح القرية من جديد والحفاظ على تسرب المياه، كما ساهمت أيضا فى وصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل الرى، بالإضافة للحفاظ على ارواح المواطنين من خلال القضاء على الحشائش التى كانت مأوى للحشرات الضارة.



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