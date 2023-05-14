تعليم الوادى الجديد: بث مباشر لمراجعات ليلة الامتحان للشهادة الإعدادية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ بث مباشر لمراجعات ليلة الامتحان لطلاب الشهادة الإعدادية، لدعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع والإدارات التعليمية وإدار تى التعليم الإعدادى و التطوير التكنولوجى، وذلك من منطلق النجاح الذى حققته البرامج التدريبية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والذى جرى تنفيذه الأسبوع الماضى.

وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة لتنفيذ مراجعات ليلة الامتحان حسب الجداول المعلنة وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة، فضلا عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحان دون أي قلق أو توتر.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على دعمه الدائم و المتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية والحرص على ما فيه مصلحة الطالب، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة تحقيق أفضل مستويات الأداء التعليمى.