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تعليم الغربية: التزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية ولا شكاوى اليوم

الأحد، 14 مايو 2023 02:26 م
تعليم الغربية: التزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية ولا شكاوى اليوم وكيل تعليم الغربية فى جولته للمدارس
الغربية مصطفى عادل

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تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023، بمدارس إدارتى شرق المحلة وغرب طنطا التعليمية.

شملت جولة المتابعة التى قام بها وكيل الوزارة، مدارس الجيل المسلم الخاصة، التابعة لإدارة شرق المحلة، حيث اطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحانات.

كما اطمأن إلى توافر شبكة الانترنت بالمدرسة، وعدم وجود أى أعطال فنية بالامتحان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، كما شملت المتابعة بإدارة غرب طنطا، مدارس أم المؤمنين الثانوية بنات، معهد النور للمكفوفين والعزب الخاصة للغات.

وخلال المتابعة للجان المدارس الأربعة بالإدارتين، ووجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقى داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقى والالكترونى أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أى من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأى وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى يؤدون اليوم امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى العام مادتى الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى (نور) امتحانات اللغة الإنجليزية (1)و(2)، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدى طلاب الصف الثانى والثالث الصناعى، والثانى والرابع التجارى والفندقى، والثانى الزراعى، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفنى.

 
 
وكيل تعليم الغربية فى جولته للمدارس (1)
وكيل تعليم الغربية فى جولته للمدارس (1)

وكيل تعليم الغربية فى جولته للمدارس (2)
وكيل تعليم الغربية فى جولته للمدارس (2)

 


الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

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امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول



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