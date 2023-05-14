تعليم الدقهلية: رصد مخالفات تصوير ورقة الأسئلة بلجنتين فى الإعدادية

الدقهليه شريف الديب

أكد هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ب الدقهلية ، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفه العمليات رصدت مخالفات امتحانية بلجنة الشهيد وليد راضى ع المشتركة التابعة لإدارة دكرنس، ولجنة الشهيد مسعد حافظ التابعة لإدارة تمى الأمديد، حيث تم تصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش، وتم تحويل المخالفه للشئون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية المخالفين حسب نص قانون تجريم الغش.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية.

وقد تابع "ناصر شعبان "وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر "وكيل مديرية التربية والتعليم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بحضور موجه عام الرياضيات وموجهى الرياضيات والتربية الدينية ،

ووجة شعبان إلى ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، لضمان مواجهة المعوقات والمشكلات وتذليل كافه العقبات وحل المشكلات على الفور.

وأكد شعبان ان اليوم دى 125 الف 388 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهنى إمتحان الجبر والاحصاء والتربية الدينية فى 595 لجنه امتحانية.

كما تابع شعبان إمتحانات الصف الثانى الثانوى العام حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبةالادبية.

وشدد شعبان على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعميلة الامتحانية والتعامل الجيد مع أبنائنا الطلاب داخل اللجان ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنه و عدم السماح بتواجد اى مسؤول داخل اللجنه فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الإمتحانات.