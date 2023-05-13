تحويل طالبتين ومراقب للتحقيق بالدقهلية لتصوير ورق الأسئلة بالشهادة الإعدادية

الدقهليه شريف الديب

أكد هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية باللجان بإدارات (السنبلاوين وشرق ودكرنس).

وأوضح أن الطالبة "م أ" بلجنة السنبلاوين الإعدادية بنات، والطالبة "ر م"، بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية، و"ع ا" المراقب الأول بلجنة ميت طريف التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، قاموا بتصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش، وتم تحويل المخالفة للشؤون القانونية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، كما تم استبعاد رئيس لجنة امتحانية، و2 مراقب أول لتقاعسهم فى أداء عملهم، كما كلف شعبان بحصر كل من غاب عن اللجنه بدون عذر، وتوقيع الخصم ثلاثة ايام بالأمر المباشر، مؤكدا على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن شعبان إلى وصول مظاريف الأسئلة فى الوقت المحدد لها، حيث تم تسليم مظاريف الأسئلة فجر اليوم من المطبعة السرية بالمديرية، وأكد شعبان ان اليوم السبت الموافق 13/5 أدى 125 الف 247طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهنى امتحان اللغه العربية فى 595 لجنه امتحانية.