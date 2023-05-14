"تعليم الإسكندرية": لم نتلق شكاوى من امتحانات النقل اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023، انتظمت اليوم فى مطلع الأسبوع الثانى، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفنى وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

وتابع أبو زيد، سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، واستهلّ جولته التفقدية بحضور شريف فتحى مدير عام إدارة منتزه ثان وأمجد عاطف وكيل الإدارة، حيث تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور ( 1، 2 ) حيث يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحان مادة اللغة الأجنبية، وتفقد لجان سير الامتحان بمدرسة تقسيم الزهور الرسمية لغات حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادة اللغة الأجنبية، كما تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات حيث يؤدى طلاب الصف الثانوى الثانوى صباح اليوم امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من خلال أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت )، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية.

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات فى مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديرى عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس فى نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية فى تعليماته على مراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسى بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وفى سياق متصل أوضح مدير المديرية أن تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبى الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.