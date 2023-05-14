تعليم بورسعيد: 13 ألفا و795 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ب بورسعيد ، أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، اعتبارا من غد الإثنين الموافق 15 مايو الجاري.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قد أستعد مسبقا بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

ولفتت وكيل أول الوزارة أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات التي ستستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثاني على التوالي متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.