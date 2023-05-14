تحرير 56 مخالفة فى حملة إشغالات بأرمنت وإزالة 4 تعديات بقرية كومير بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عادل شرشر، حملة مرافق مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث شملت الحملة مدينتى أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط، حيث تم ضبط وتحرير 56 محضر ومخالفة متنوعة بالشوارع، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، وتشديد الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، ومراجعة التزام المحال العامة بقانون إشغال الطريق وتحقيق الإنضباط بالشارع بكافة مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شارع الشبان المسلمين وميدان المسجد العتيق وشوارع التحرير ومسجد الرحمن والشهيد عبد الرحمن وأبو حطب بمدينة ارمنت الوابورات، كما استهدفت بمدينة ارمنت الحيط شارع المطحن ومدخل أرمنت الحيط الرئيسى، وشارع الزلفي وميدان السوق وشارع الآثار، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق ومسئول الإشغالات بالمركز .

ومن جانبه أكد العميد عادل شرشر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، وهى عدد (8) محضر إشغال طريق، و(3) محضر بائع متجول، و(3) محضر نظافة عامة، و(27) محضر إزالة إدارية، بالإضافة إلى عدد 15 ضبطية، وتمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، مشدداً على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى.

وفى نفس السياق كشف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن إستمرار العمل فى تمهيد وترميم الطرق بالمركز، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بتمهيد وترميم وفرد تربة زلطية بداية من شارع المركز الطبي حتى السكة الحديد (طريق أبو عرنوط)، حيث تم رفع 12 طن مخلفات وقمامة بالطريق.

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم. وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات بمساحة 260 فدان بقرية كومير تعدى على أملاك الدولة بالبناء عبارة عن أسوار من الطوب اللبن، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. ومع بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات المدن والقرى استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم التأكيد على الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف . وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.