حملة مرافق لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات، التي تتسبب في إعاقة حركة السير، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وحرر رجال شرطة المرافق 182 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمحلات تجارية ومقاهي وباعة متجولين، بالإضافة إلى إزالة إعلانات بدون ترخيص، وحواجز حديدية، واستاندات لعرض البضائع، لتسببها في إعاقة حركة السير بعدد من ميادين وشوارع محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.