تحرير وضبط 81 محضرا ومخالفة فى حملات لرفع إشغالات وتعديات بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر ، بقيادة اللواء الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والتعديات، استهدفت مناطق نجع الطويل - سياله بدران - منطقة الهيلتون - المستشفى العام - ميدان أبو الحجاج، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهى بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمخالفات الآتية:- (3 محاضر مكبرات صوت - 19 محضر إشغال - 6 محاضر باعة جائلين - 4 محاضر نظافة عامة – 49 محضر إزالات إدارية)، بالإضافة إلى 36 مضبوطات متنوعة تضمنت التحفظ على عدد 30 كرسيا و4 ترابيزات مقاهى، والتحفظ على عربة حنطور مخالفة، كما تم التحفظ على عربة كارو مخالفة لقرار محافظ الأقصر بالسير فى غرب السكه الحديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر، حيث شارك بالحملة رجال شرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطىء.

فيما قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بمنطقة ميدان أبو الحجاج، وعدد من شوارع وسط مدينة الأقصر، حيث تم ضبط 2 عربة حنطور بقيادة أطفال وتحرير 6 محاضر نظافة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائى لها والذى يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.