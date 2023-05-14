"تحديات العمل الأكاديمى فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى".. ندوة بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ندوة تحت عنوان "تحديات العمل الأكاديمى فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، تحدث فيها الدكتور نبيل صلاح العربى أستاذ الاقتصاد الرقمى بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقاً.

وفى كلمته أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أهمية موضوع الندوة وحداثته وتداعيات التطورات المتلاحقة المتسارعة فى عالم الذكاء الاصطناعى التى ربما تكون خطيرة جداً على مستقبل البحث العلمى.