"تحديات العمل الأكاديمى فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى".. ندوة بجامعة الإسكندرية

نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ندوة تحت عنوان "تحديات العمل الأكاديمى فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، تحدث فيها الدكتور نبيل صلاح العربى أستاذ الاقتصاد الرقمى بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقاً.
وفى كلمته أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أهمية موضوع الندوة وحداثته وتداعيات التطورات المتلاحقة المتسارعة فى عالم الذكاء الاصطناعى التى ربما تكون خطيرة جداً على مستقبل البحث العلمى.
وحدد الدكتور نبيل العربى خلال محاضرته أبرز موضوعات الندوة، وهى التعريف بالمحاور الآلى بالذكاء الاصطناعى ChatGPT وأهم خصائصه وإصداراته وكيف يعمل وأمثلة عملية لاستخدامه فى مهام تدريسية (تصميم المقرر، وضع الإختبار، إجابة الاختبار، تصحيح الواجبات، شرح المفاهيم للطلاب، إجابة الأسئلة، حل المسائل وأمثلة عملية لاستخدامه فى البحث العلمي: (اقتراح فكرة البحث/ عرض خلفية عامة عن الموضوع/ عرض قائمة مراجع فى الموضوع/ كتابة مقالة مع المراجع/ إعادة صياغة النص/ الترجمة)، وقام أعضاء هيئة التدريس الحاضرون فى الندوة بتقييم إنتاج المحاور الآلى وبيان مواطن القوة والضعف، وتم مناقشة أبرز تحديات تطبيقات المحاور الآلى الذكاء الاصطناعى فى العمل الأكاديمى، ومن أهمها تقديم إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة والاستشهادات الوهمية وتهديد نزاهة الإنتاج العلمى بالسرقة الأدبية ونشر المعلومات المضللة.
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