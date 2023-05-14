اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا

الأحد، 14 مايو 2023 10:26 ص
بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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توجه الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد.
 
وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية.
 
وأشارت القناة التركية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية بعد ذلك بوقت قصير.
 
وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.

تركيا

انتخابات تركيا

الهيئة الانتخابية التركية

الانتخابات البرلمانية التركية



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