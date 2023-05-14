انطلاق المشروع المجتمعى للحد من تغيرات المناخ والحفاظ على البيئة بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشروع الخدمة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية ، وزراعة الأشجار والحفاظ عليها بمشاركة 18 عضواً من أعضاء الجوالة بمركز شباب شباس الشهداء التابع لإدارة شباب دسوق، بالتعاون مع هندسة الري، ومجلس مدينة دسوق عقب تخصيص قطعة أرض تابعة للري لصالح مركز الشباب بطول 150 مترا، لإقامة حديقة أسرة ومقر اجتماعي لخدمة رواد المركز، برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية بالمركز بقطعة الأرض المخصصة لإقامة حديقة للأسرة، شهدت وضع 15 مقطورة رمل لتسويتها بمحاذاة الطريق العام وتقليم الأشجار المزروعة و عمل سور نباتي و تمهيدها لوضع ألعاب أطفال بالتعاون مع هندسة الري بدسوق ومجلس المدينة لخدمة رواد مركز شباب شباس الشهداء.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، اهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء و المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، المشروع بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير المشروعات، تنفيذ مصطفي الخطيب منسق أنشطة الجوالة بالمديرية، و عبدالفتاح، الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي، ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز الشباب.