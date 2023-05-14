اليوم السابع
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انطلاق اجتماع لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية بالتصحر بالجامعة العربية

الأحد، 14 مايو 2023 11:29 ص
انطلاق اجتماع لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية بالتصحر بالجامعة العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلق، اليوم الأحد، اجتماع الفريق المعنى بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجى، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

ويهدف الاجتماع إلى متابعة الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى وبروتوكول السلامة الاحيائية ومتابعة اتفاقية الاتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومتابعة اتفاقية الأراضى الرطبة.

 

كما يناقش الاجتماع إعداد تصور لايجاد آلية لتمويل التقارير الوطنية فى الدول العربية غير المستفيدة من آلية التمويل الممنوحة من مرفق البيئة العالمى بالتعاون مع المنظمات العربية المعنية وطرح حلول للدول غير الصالحة للتمويل.

 

الجامعة العربية

التصحر

التصحر في الدول العربية

التنوع البيولوجي



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